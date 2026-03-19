Il nuovo compagno di Valentina Sarto ha accompagnato la donna dai carabinieri, riferendo di averle consigliato di denunciare. Valentina, 41 anni, è stata trovata morta mercoledì in una casa di Bergamo, dove viveva con il marito. La relazione tra la vittima e l’uomo era iniziata a febbraio, poco prima della tragedia. La dinamica dei fatti e le testimonianze sono ancora al centro delle indagini.

“Le dicevo di denunciare”. È il racconto dell’uomo con cui la 41enne Valentina Sarto, uccisa mercoledì a Bergamo, aveva iniziato una relazione dallo scorso febbraio, tra gli ultimi a sentirla prima della tragedia che si è consumata nella mattinata nella casa in cui viveva con il marito. Ascoltato dalla polizia, l’uomo ha riferito di aver più volte cercato di convincerla a rivolgersi alle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi l’aveva anche accompagnata dai carabinieri di Almenno San Salvatore, dove avevano chiesto consigli su come comportarsi. Nonostante le preoccupazioni, la donna non era però convinta di sporgere denuncia nell’immediato e avrebbe preferito attendere ancora qualche giorno per capire come si sarebbe evoluta la situazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le dicevo di denunciare”, il nuovo compagno aveva accompagnato Valentina Sarto dai carabinieri

Articoli correlati

Valentina Sarto uccisa dal marito, il nuovo compagno: «Le avevo detto di denunciare». Lei era andata dai carabinieri (ma non è scattato il Codice Rosso)È stato dimesso poco dopo le 11 dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Vincenzo Dongellini, l'uomo di 49 anni che ieri mattina ha ucciso la...

Femminicidio di Valentina Sarto, uccisa in casa dal marito. Il nuovo compagno: «L’ho vista con i segni delle dita sul collo, ma lei restava perché lui la minacciava»Quando sanitari e polizia sono arrivati nell’abitazione, però, era già troppo tardi.

Approfondimenti e contenuti su Valentina Sarto

Discussioni sull' argomento Femminicidio di Valentina Sarto, il nuovo compagno: Le dicevo di denunciarlo ma aveva paura; Femminicidio a Bergamo: Valentina Sarto uccisa dal marito. A dare l’allarme la figlia dell’uomo.

Valentina Sarto uccisa dal marito, il nuovo compagno: «Le avevo detto di denunciare». Lei era andata dai carabinieri (ma non è)È stato dimesso poco dopo le 11 dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Vincenzo Dongellini, l'uomo di 49 anni che ... msn.com

Delitto di Valtesse: «Più volte avevo detto a Valentina di sporgere denuncia. Aveva paura di lasciarlo»LA TESTIMONIANZA. Moris Panza: aveva paura di lasciarlo. «Picchiata già due volte, le dicevo: vieni a vivere da me» ... ecodibergamo.it

Esce oggi dall’ospedale di Bergamo in cui è ricoverato da ieri per aver tentato il suicidio dopo aver commesso il femminicidio della moglie Valentina Sarto. Chi è Vincenzo Dongellini - facebook.com facebook

Femminicidio Valentina Sarto, Dongellini non risponde al pm. Perché non è scattato il codice rosso milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com