Nel Parco dei Sibillini sono state rilevate otto coppie di aquile, un aumento rispetto alle due coppie di aquile reali presenti nel 1993, anno di istituzione dell’area protetta. Attualmente, questa popolazione rappresenta una delle densità più alte tra gli Appennini. La presenza di questi uccelli è documentata attraverso osservazioni dirette e monitoraggi condotti nel corso degli ultimi anni.

Da due coppie di aquile reali nel 1993, anno di istituzione del Parco dei Sibillini, alle otto coppie nel 2025, con una densità tra le più alte degli Appennini. E tra qualche giorno saranno svelati anche i dati del censimento 2026 svoltosi sabato, con il coordinamento di Jacopo Angelini dell’associazione Altura e la collaborazione di ornitologi volontari e carabinieri forestali. Ha partecipato anche il commissario del Parco Corrado Perugini: "La presenza di questo magnifico rapace è indice di salute di tutto l’ambiente – ha dichiarato Perugini –. E osservare il suo volo tra i Sibillini è un motivo in più per visitare il Parco". Tra i fattori positivi "l’aumento di sensibilità per la conservazione della biodiversità, il maggior controllo e l’aumento di prede quali lepri, volpi e piccoli di ungulati – spiegano dal Parco –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le aquile sui Sibillini. Ci sono otto coppie

Articoli correlati

Leggi anche: Carrarese Otto giornate senza vittorie. Calabro: "Ma le prestazioni ci sono state"

Ancora neve sui Sibillini: fiocchi attesi già dal pomeriggio sopra i 1200 metriTorna la neve sui Sibillini dopo una breve fase di correnti miti e piogge notturne.

Aggiornamenti e notizie su Le aquile sui Sibillini Ci sono otto...

Discussioni sull' argomento Le aquile sui Sibillini. Ci sono otto coppie; Censimento nel Parco dei Sibillini, la popolazione delle aquile è in crescita; Un censimento per contare le aquile del Parco Nazionale dei Monti Sibillini; Sulle vette dei Sibillini tornano a contarsi le aquile: concluso il censimento dei record.

Censimento nel Parco dei Sibillini, la popolazione delle aquile è in crescita(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA, 17 MAR - Un censimento per contare le aquile reali nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, tra le province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. Lo scorso sabato si ... msn.com

Tre giorni nel cuore autentico dei Sibillini: dalla gola selvaggia dell’Infernaccio, agli orizzonti senza fine dell’altopiano di Castelluccio fino ai crinali del mito della Sibilla. Un cammino di natura, respiro e meraviglia tra gole, vette e altipiani senza tempo. Un viag - facebook.com facebook