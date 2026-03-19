Lazio | Sambucci Fd’I reti d’impresa nuove risorse per il tessuto produttivo locale

Durante la riunione della commissione Sviluppo economico, è stato espresso un parere favorevole allo schema di delibera di giunta regionale che riguarda le linee guida per il sostegno e il finanziamento delle Reti d’impresa. La discussione si è concentrata sulla promozione di nuove risorse dedicate al tessuto produttivo locale attraverso queste reti. La delibera sarà ora sottoposta alle successive fasi di approvazione.

Oggi, durante la seduta della commissione Sviluppo economico, “abbiamo dato parere favorevole allo schema di delibera di giunta regionale riguardante le linee guida per il sostegno e il finanziamento delle Reti d’impresa. Grazie a questo provvedimento, si destineranno 9,5 milioni di euro alle nostre imprese”. Lo ha dichiarato Vittorio Sambucci, esponente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. Obiettivi e Destinatari dei Fondi. “I contributi potranno essere richiesti dai Comuni del Lazio per finanziare associazioni locali di piccole e microimprese commerciali, artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali e dei servizi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio: Sambucci (Fd’I), reti d’impresa, nuove risorse per il tessuto produttivo locale Articoli correlati Imprese: Sambucci (Fd’I), bene ritorno di Plasmon in Italia, a Latina 300 lavoratoriIl ritorno della Plasmon nelle mani italiane “è una notizia che ci riempie di gioia e ottimismo. Leggi anche: Fd’I è il gruppo più produttivo. In sette sempre presenti in aula Approfondimenti e contenuti su Lazio Sambucci Fd'I reti d'impresa... Latina: Sambucci (Fd'I), buon lavoro a Carnevale, il centrodestra si riprende la ProvinciaIl presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, Vittorio Sambucci di Fd'I, ... agenzianova.com La Sanità del Lazio: Sambucci esprime soddisfazione per i progressi nella provincia di LatinaL’on. Vittorio Sambucci esprime soddisfazione per la programmazione sanitaria 2026-2028 in Lazio, evidenziando gli investimenti e i nuovi servizi negli ospedali di Latina e la creazione di nuove strut ... latinaquotidiano.it