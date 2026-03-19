Lazio | Cartaginese Lega bene l’approvazione della delibera sulle reti d’impresa

La Regione Lazio ha approvato la delibera n. 142, che riguarda le reti d’impresa e il supporto al commercio locale. La decisione coinvolge l’ufficio regionale e le associazioni di categoria, con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le imprese della regione. La delibera è stata accolta positivamente dai rappresentanti di Lega.

L’approvazione della delibera n. 142 da parte della Regione Lazio rappresenta un passo importante per il sostegno al commercio e per il rafforzamento delle reti d’impresa sul territorio. Lo dichiara Laura Cartaginese, capogruppo della Lega in Regione Lazio e membro della Commissione Sviluppo Economico. Un Provvedimento a Sostegno del Tessuto Economico. “Si tratta di un provvedimento che va nella giusta direzione e che contribuisce a sostenere il tessuto economico regionale e a incentivare la collaborazione tra imprese. Continueremo a lavorare in questa direzione all’interno delle istituzioni, per rafforzare ulteriormente gli strumenti a supporto dello sviluppo economico del Lazio”, conclude Cartaginese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio: Cartaginese (Lega), bene l’approvazione della delibera sulle reti d’impresa Articoli correlati Sanita’: Cartaginese (Lega) inaugurata Casa della comunita’ Morena, piu’ servizi sul territorioLa sanita' di prossimita' "e' una scelta strategica e concreta della Regione Lazio. Programma annuale 2026: delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto entro il 15 febbraioCon nota del 18 novembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto una proroga di 45 giorni delle scadenze relative alla predisposizione...