L’avvocato della famiglia di Chiara Poggi | Scandaloso usare Garlasco per il Sì Voterò No temo pm troppo potenti

L’avvocato della famiglia di Chiara Poggi ha commentato la situazione attuale, definendo scandaloso usare Garlasco come esempio di inefficienza giudiziaria o di ingerenza dei pubblici ministeri. Ha annunciato che voterà No al referendum, esprimendo preoccupazione per la presunta troppa potenza dei pm nel sistema giudiziario. Le sue parole si sono concentrate sulla percezione di ingiustizie e su un atteggiamento critico nei confronti della magistratura.

“È scandaloso citare il caso Garlasco come esempio di inefficienza della giustizia, o di sudditanza dei giudici verso i pm. Anzi, è esattamente il contrario: in questo processo, anche se con tempi lunghi, si è arrivati a stabilire la verità. E i giudici hanno mostrato autonomia sia rispetto all’accusa, sia rispetto agli altri giudici”. Gian Luigi Tizzoni è l’avvocato della famiglia di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nel paese della Lomellina ad opera – secondo la sentenza definitiva – dell’allora fidanzato Alberto Stasi. Un caso di cronaca nera tra i più mediatici della storia d’Italia, riesploso di recente con la nuova... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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