Il 19 marzo 2026 a Bologna, Riccardo Bertoncelli è stato citato nella canzone “L’avvelenata” di Francesco Guccini, dove viene descritto come un “musico fallito” e “prete a sparare cazzate”. Successivamente, Bertoncelli ha raccontato di essere andato a casa di Guccini con l’intenzione di fare pace, segnando così l’inizio di un dissing pubblico tra i due.

Bologna, 19 marzo 2026 – È diventato una celebrità del pop, Riccardo Bertoncelli, dopo essere stato citato in una delle canzoni più famose di Francesco Guccini, “L’avvelenata“: “Tanto ci sarà sempre, lo sapete Un musico fallito, un pio, un teorete Un Bertoncelli, un prete a sparare cazzate”. Reo, lui giovane giornalista musicale per il mensile Gong, di aver fortemente criticato l’album del Maestrone, ‘Stanze di vita quotidiana’. Il brano deve la sua notorietà anche a quelle parole così dure e dirette, oggi si direbbe un ‘dissing’, riprese di recente da Fabri Fibra in apertura del suo ultimo disco, ‘Mentre Los Angeles Brucia’. Una lunga citazione che ha avuto il benestare del cantautore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Avvelenata. E fu l’inizio del dissing. “Andai a casa di Guccini per fare pace”

Articoli correlati

Riccardo Bertoncelli: “Vasco? Rock per chi non conosce il rock. A Guccini non diedi liberatorie per L’Avvelenata”Dal primo dissing della storia con Francesco Guccini in L’Avvelenata ai concerti finiti nel caos di Lou Reed e dei Led Zeppelin, fino al racconto nel...

Viviano e l’esperienza all’Inter: «Il mio unico rimpianto fu questo. Cessione?Andai contro il club. Sette anni dopo…»Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato.

Una raccolta di contenuti su L'Avvelenata E fu l'inizio del dissing...

Discussioni sull' argomento L’Avvelenata. E fu l’inizio del dissing. Andai a casa di Guccini per fare pace; Riccardo Bertoncelli: Vasco? Rock per chi non conosce il rock. A Guccini non diedi liberatorie per L'Avvelenata; Infierire sugli sconfitti | Harvey Weinstein, i buoni, e il revisionismo morale di Hollywood; L'Istituto Olivetti, il referendum e la polpetta avvelenata.

Moglie avvelenata, il nodo delle boccette e il medico Profili accusato di omicidio: «Lui era paranoico, vivevano in simbiosi» - facebook.com facebook

Referendum, il decano dei penalisti bolognesi Magnisi: «Campagna avvelenata, con il Sì giustizia più giusta per tutti, non è un tema di destra o sinistra» x.com