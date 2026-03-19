Lavoro? Sicuro! chiude il 20 marzo dopo un anno con un’attività interattiva sulla sicurezza

L’esposizione “Lavoro? Sicuro!” a Dalmine si conclude il 20 marzo dopo un anno di attività. Durante questo periodo, ha attirato più di 1500 visitatori e ha organizzato circa 4500 ore di laboratori con le scuole, tutte focalizzate sul tema della sicurezza sul lavoro attraverso percorsi interattivi e coinvolgenti.

Dalmine. L’esposizione ha registrato un forte interesse, con oltre 1500 visitatori e 4500 ore di laboratori con le scuole, che hanno approfondito il tema della sicurezza sul lavoro attraverso attività formative e coinvolgenti. Curata da Isec – Istituto per la storia dell’età contemporanea, in collaborazione con Archivio del Lavoro e Musil – Museo dell’industria e del lavoro di Brescia, la mostra ha ripercorso l’evoluzione della tutela della salute nei luoghi di lavoro nel corso del Novecento mettendo in luce il ruolo dei tecnici specializzati – ingegneri, medici, esperti di prevenzione – nell’introduzione delle prime misure di sicurezza, le forme di comunicazione rivolte a imprese e lavoratori, le battaglie per la salute in fabbrica condotte da operai, operaie e organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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