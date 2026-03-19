A Bergamo si discute del rapporto tra intelligenza artificiale e il futuro del lavoro, con un focus sulla crescente divisione tra le esigenze del mercato e le capacità umane. Nel contesto si apre un dibattito su come l’automazione e le nuove tecnologie influenzino le professioni e le condizioni di dignità dei lavoratori. La conversazione si sviluppa partendo da una riflessione avviata su una piattaforma online dedicata all’argomento.

Bergamo. Per proseguire e approfondire il discorso che ho avviato sulla Chat di Prendere Parola sul rapporto tra intelligenza artificiale e futuro del lavoro, parto da una crepa che si allarga ogni giorno di più. Dichiarazioni, report, interviste e convegni ripetono la stessa frase come un presagio: “l’AI lascerà milioni di persone senza lavoro”. Non è più un allarme marginale. È diventato un rumore di fondo, un brusio inquieto che attraversa fabbriche, uffici, sindacati e redazioni. La sensazione, quasi fisica, è che stiamo entrando in un’epoca nuova con categorie vecchie: come affrontare un terremoto con un ombrello. Questa preoccupazione non è paranoia: è documentata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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