Lavori sulla strada vicinale Solo nel tratto dell’imprenditore

Lavori sulla strada vicinale stanno interessando il tratto gestito dall’imprenditore. Ovunque si percorra la strada Lago di Lesina, si incontrano buche, toppe e avvallamenti che rendono difficile il passaggio. La situazione si ripete lungo tutto il tratto interessato dai lavori. La strada appare in condizioni precarie e necessita di interventi di sistemazione.

Non c’è verso: dovunque la imbocchi strada Lago di Lesina è tutta una buca, una toppa, un avvallamento. Nel tratto peggiore c’è chi si è ingegnato e ha riempito le buche di pietre da dieci centimetri. "Il Comune a novembre 2025 ha annunciato che l’avrebbe sistemata e siamo stati felicissimi – dice Marco, un residente –, ma qui, ancora, non s’è visto nessuno. La strada è rischiosa per chiunque la percorra. Spiace notare come, nonostante la gravità della situazione, sembri esserci un totale disinteresse da parte delle istituzioni di quartiere che paiono ignorare le difficoltà quotidiane dei residenti. A distanza di tempo abbiamo chiesto e c’è stato detto che il Comune non farà interventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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