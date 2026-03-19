Un’operazione congiunta tra Procura, Guardia di finanza e polizia locale ha smantellato un sistema di sfruttamento lavorativo nel distretto tessile di Prato. Sono state eseguite quattro misure cautelari nei confronti di un nucleo familiare cinese, coinvolto nell’impiego di dipendenti in conto terzi per un grande marchio, con pratiche che includevano lo sfruttamento dei lavoratori domiciliari.

PRATO – Un’operazione congiunta tra Procura, Guardia di finanza e polizia locale ha smantellato un sistema di sfruttamento lavorativo radicato nel distretto tessile pratese, portando all’esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di un intero nucleo familiare di nazionalità cinese. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato e resa nota oggi (18 marzo) ha svelato un meccanismo di illegalità diffusa finalizzato all’abbattimento dei costi e alla massimizzazione dei profitti attraverso l’impiego di manodopera in condizioni degradanti. Al centro dell’inchiesta figura un imprenditore di 53 anni, ritenuto l’amministratore occulto di diverse realtà produttive in via Galcianese, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Lavora in conto terzi per un grande marchio e sfrutta i dipendenti: ai domiiliari imprenditore cinese

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