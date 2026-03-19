Lautaro Martinez si concentra su di sé e ha stilato una sua personale classifica dei migliori attaccanti argentini. Non si lascia influenzare da opinioni esterne e mette al primo posto le proprie valutazioni. Il capitano dell'Inter ha deciso di condividere pubblicamente le sue scelte, scegliendo tra i nomi di alcuni dei più conosciuti giocatori sudamericani.

Inter News 24 Lautaro Martinez non bada alle smancerie e punta su sé stesso, questa la sua classifica personale dei migliori attaccanti argentini. Lautaro Martinez nel corso della lunga chiacchiera con Pollo Álvarez, ha parlato anche del rapporto speciale che lo lega a Diego Alberto Milito, uniti prima dal Racing Avellaneda e poi anche dall’Inter. Il capitano nerazzurro poi è stato chiamato a mettere in ordine per suo gradimento gli attaccanti argentini. Il ‘Toro’ ha molta fiducia nei suoi mezzi e si è piazzato piuttosto in alto! Lautaro incorona ‘Batigol’ e si mette sul podio. In cima alla classifica dei migliori attaccanti argentini (intese come punte centrali) ha piazzato Gabriel Omar Batistuta, al secondo posto il suo idolo Diego Milito, al terzo posto proprio sé stesso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro crede in sé stesso, top attaccanti argentini: la classifica del capitano!

Articoli correlati

Bisseck a DAZN: «Lautaro è così, è argentino. Gli argentini sono un po’ strani ma è un capitano vero!»di Redazione Inter News 24Bisseck a DAZN, il difensore nerazzurro analizza la prestazione, il gol subito, elogia Lautaro Martínez e spiega il suo...

Leggi anche: Boninsegna su Lautaro: “Che capitano. Spero mi superi presto, anche se…”

Tutti gli aggiornamenti su Lautaro crede

Discussioni sull' argomento Capello: Scudetto? Non credo che l’Inter possa perderlo. Manca ritmo e… la rabbia di Lautaro; Douglas Luiz verrà riscattato dall'Aston Villa? La Juventus ci crede e tifa per uno scenario! Le cifre; Calendario, Lautaro e non solo: Inter, 7 motivi per credere nello scudetto. Nello spogliatoio…; Calendario, Lautaro e non solo: Inter, 7 motivi per credere nello scudetto. Nello spogliatoio.

Inter, fattore Dimarco. Decide come Lautaro. Che svolta con ChivuCosa non fa la fiducia in sé stessi. A Federico Dimarco ha dato una nuova fase della carriera. Non che venisse da sole annate di buio: trattasi di un nazionale italiano la cui centralità nel progetto ... ilgiorno.it

Fabio Capello ha detto all'Inter quello che nessuno in casa nerazzurra vuole sentirsi dire: manca la rabbia. Il gioco è lento, il centrocampo non ha più la velocità di esecuzione di prima, e manca il leader che dà energia alla squadra. Lautaro ci prova, ma non b - facebook.com facebook