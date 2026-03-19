Oggi a Lillehammer si svolge la prima prova di discesa con Laura Pirovano che si posiziona davanti a Emma Aicher, mentre Goggia si trova molto indietro in classifica. La competizione vede le due atlete italiane confrontarsi sulla pista norvegese, con Pirovano che si distingue nella prima fase della gara. Goggia invece fatica a mantenere i ritmi delle sue avversarie.

Si apre il duello tra Laura Pirovano ed Emma Aicher in quel di Lillehammer. Oggi sulla pista di Kvitfjell si è svolta la prima prova cronometrata di discesa libera ed il miglior tempo è stato quello dell’americana Breezy Johnson (1’32”08), che ha preceduto di 32 centesimi la padrone di casa Kajsa Vickhoff Lie e di 44 la svizzera Corinne Suter. Quarto posto per l’americana Jacqueline Wiles (+0.67) davanti alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0.75). Sesta posizione per Laura Pirovano (+0.98), che ha perso molto nella prima parte del tracciato. Comunque una buona prova quella della trentina, mentre la sua grande rivale Emma Aicher (+2.12) ha deciso di non spingere e ha chiuso solamente al sedicesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano si mette davanti ad Aicher nella prima prova di discesa a Lillehammer. Goggia molto indietro

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