Una fotografia cattura un momento in cui una leonessa si trova sulla cima di una roccia, mentre osserva con atteggiamento contrariato un cobra che si aggira nelle vicinanze. La scena richiama immagini di film d’animazione come Il re leone o L’Era glaciale, con un animale in posizione dominante e un altro che si mostra indeciso tra attacco e fuga. Il tutto si ferma in un istante che rende la natura simile a un’opera d’arte.

A prima vista sembra un’immagine tratta da Il re leone, o da L’Era glaciale: la leonessa è in cima a una roccia e osserva, contrariata, l’intruso, un cobra incerto se attaccare o defilarsi. La coda del felino è ritta e ondeggia, come un secondo serpente pronto allo scatto. Il duello sta per iniziare. I due contendenti si studiano e preparano la mossa fatale in un’attesa che vibra nei muscoli e nelle fibre. Non sappiamo come sia finita. La fotografia, con la sua magia, ci porta fino alle soglie di un istante rubato alla vita e alla morte e congelato in una sorta di eternità. Cambio scena. Due aerei in volo radente, come caccia da guerra. Questi però hanno piume e becco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'attimo afferrato in uno scatto che rende la natura opera d'arte

Articoli correlati

Bob & Singer: Missione Natura, uno spettacolo che insegna a grandi e piccini il rispetto per la naturaLo spettacolo che Molino Rosenkranz propone per la prossima tappa della rassegna Fila a Teatro, domenica 22 febbraio (sipario alle 17.

"In-Natura-Le”: al Cantiere Florida torna lo spettacolo di Teatro come Differenza. Sul palco l’arte, la natura e i diritti civiliTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Torna e...

ENG SUB |FULLThe King's Avatar S1-S3 | Yuewen Animation