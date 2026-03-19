Latina rifiuta di dare una sigaretta e viene pestato | denunciati due minorenni

Due minorenni sono stati denunciati a Latina dopo aver aggredito un coetaneo nel parcheggio di un centro commerciale. L’episodio è avvenuto lo scorso 4 marzo, quando i giovani hanno picchiato la vittima dopo che questa si era rifiutata di consegnare una sigaretta. La polizia ha identificato e denunciato i responsabili in stato di libertà.

Latina, 19 marzo 2026 – La polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà due minorenni ritenuti responsabili di un’aggressione ai danni di un loro coetaneo avvenuta lo scorso 4 marzo nel parcheggio del centro commerciale Centro Commerciale Le Corbusier. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane sarebbe stato avvicinato da tre ragazzi della sua stessa età mentre si trovava nei pressi di alcune attività commerciali del centro. Dopo una banale richiesta di una sigaretta, alla risposta negativa della vittima l’incontro sarebbe degenerato in una violenta aggressione, durante la quale il ragazzo è stato colpito con schiaffi, pugni e calci anche mentre si trovava a terra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Si rifiuta di dare una sigaretta a un minore. Rapinato e colpito con un pezzo di ghiaccioÈ stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Castel Bolognese un minorenne che è stato poi denunciato per rapina e aggressione. Minorenni aggrediscono un coetaneo per una sigaretta a Latina, picchiato e colpito anche mentre era a terraDue minorenni sono stati denunciati per aggressione ai danni di un loro coetaneo nel parcheggio del centro commerciale Le Corbusier. Contenuti e approfondimenti su Latina rifiuta di dare una sigaretta e... Temi più discussi: ENERGIA, BENE DI TUTTI: IL CONVEGNO A LATINA; Siracusa, contro il Latina per dare continuità alle prestazioni: un paio di dubbi per Turati; DEGRADO E PERICOLO IN ZONA PUB A LATINA: ANCHE UN TENTATIVO DI INCENDIO. Latina, rifiuta di dare una sigaretta e viene pestato: denunciati due minorenniLatina, 19 marzo 2026 – La polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà due minorenni ritenuti responsabili di un’aggressione ai danni di un loro coetaneo avvenuta lo scorso 4 marzo ne ... ilfaroonline.it Aggredito uno scout di 15 anni a Latina: mobilitazione contro la violenza davanti al Le CorbusierIl ragazzo colpito da tre coetanei dopo aver rifiutato di dare una sigaretta. Sabato un gesto simbolico degli scout con ramoscelli d’ulivo ... latinaoggi.eu +++POTENZA, MURANO "APRE", SCHIMMENTI FA BIS E FELIPPE CHIUDE IL "TRIS": I GOL DEI LUCANI NEL 3-1 DEL "VIVIANI" AL LATINA – LA SQUADRA DI DE GIORGIO VINCE 3-1 LA FINALE D'ANDATA E IPOTECA IL TRIONFO IN COPPA ITALIA DI S - facebook.com facebook Potenza-Latina 3-1: gol e highlights della finale di andata di Coppa Italia Serie C #SkySport #SerieCSkyWifi x.com