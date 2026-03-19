L’Atalanta chiude l’avventura in Champions League Il Liverpool rimonta il Barcellona avanza

L’Atalanta ha concluso la sua partecipazione in Champions League dopo aver subito una sconfitta per 4-1 contro il Bayern Monaco, dopo aver perso 6-1 nell’andata degli ottavi di finale. Il Liverpool ha recuperato lo svantaggio e ha passato il turno, mentre il Barcellona è stato l’unica squadra a avanzare nel torneo. La squadra bergamasca ha terminato l’avventura europea con questa sconfitta.

L’Atalanta ha salutato definitivamente la Champions League: dopo la sconfitta per 6-1 rimediata nell’andata degli ottavi di finale, la Dea ha perso per 4-1 sul campo del Bayern Monaco e ha chiuso il cammino europeo nel peggior modo possibile. La doppietta di Kane (rigore al 25' e stoccata al 54'), il gol di Karl al 56' e la rete di Diaz al 70' hanno travolto i neroazzurri, che hanno poi segnato il gol della bandiera all’86mo minuto con Samardzic. I tedeschi affronteranno il Real Madrid ai quarti di finale, nella stessa parte di tabellone in cui il PSG incrocerà il Liverpool. Gli inglesi sono riusciti a ribaltare la sconfitta per 1-0... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Atalanta chiude l’avventura in Champions League. Il Liverpool rimonta, il Barcellona avanza Articoli correlati Risultati Champions League LIVE: Atalanta eliminata, avanti Atletico, Barcellona e Liverpooldi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Diretta gol Champions League: l’Atalanta cade anche a Monaco. Passano il turno anche Atletico Madrid, Barcellona e LiverpoolCalciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions League Temi più discussi: Il crollo dell'Atalanta chiude l'anno di Champions: l'Italia avrà zero squadre ai quarti per la quarta volta in 6 anni; Il Bayern Monaco si aggiudica l'andata degli ottavi di Champions League; Atalanta, il 6-1 con il Bayern Monaco è il quarto peggior ko di sempre per un'italiana; Champions League, disfatta per l'Atalanta: 1-6 contro il Bayern Monaco. L’Atalanta ne prende altri quattro dal Bayern: finisce la Champions delle italiane, definiti i quartiIl Bayern Monaco travolge l'Atalanta 4-1con un super Kane: finisce l'avventura delle italiane in Champions League ... fanpage.it Bayern Monaco-Atalanta 4-1: video, gol e highlightsIl Bayern Monaco cala il poker nella gara di ritorno in casa ed elimina l'Atalanta dalla Champions, regalandosi il Real Madrid ai quarti. Il rigore di Kane rompe l'equilibrio nel primo tempo, poi l'at ... sport.sky.it Champions League, ecco i quarti di finale: spicca Real-Bayern. E c'è un derby x.com Il Liverpool ribalta il risultato dell’andata: i Reds non lasciano scampo a Osimhen e compagni e avanzano ai quarti di Champions League - facebook.com facebook