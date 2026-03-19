L' arte della guerra di Bremer | come si è ripreso la Juve e il Brasile

Il difensore brasiliano ha subito due operazioni al ginocchio che minacciavano di mettere fine alla sua carriera. Nonostante le difficoltà, è riuscito a tornare in campo e a riprendersi, dimostrando determinazione e forza di volontà. La sua storia si intreccia con il successo della Juventus e della nazionale brasiliana, che hanno beneficiato del suo talento e della sua tenacia.

Qualche anno fa alcune riviste inglesi avevano sostenuto che, a 29 anni, si raggiungesse l'età perfetta. Quella in cui si è più popolari perché alle conoscenze consolidate degli anni della scuola si uniscono le amicizie create sul luogo di lavoro. Impossibile stabilire se sia veramente così, ma di sicuro il ventinovesimo compleanno di Gleison Bremer, che cade oggi, è uno dei più felici. Per il difensore della Juve, infatti, ha il dolcissimo sapore della rinascita. Con tanto di regalo, arrivato in anticipo e recapitato dal ct del Brasile, Carlo Ancelotti, che sa tanto di definitiva resurrezione dopo un infortunio gravissimo e una doppia operazione al ginocchio che poteva irrimediabilmente condizionarne la carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'arte della guerra di Bremer: come si è ripreso la Juve e il Brasile Articoli correlati Bremer torna tra i convocati del Brasile: Ancelotti richiama il difensore della Juve. La lista completa – FOTOdi Redazione JuventusNews24Gleison Bremer torna tra i convocati della nazionale brasiliana: il ct Carlo Ancelotti richiama il difensore della... Maldini Juve, si complica la pista bianconera? Un club ha ripreso i contatti per il figlio d’arte. I dettagliTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...