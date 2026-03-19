L’Argentina vale più della Spagna

L’attaccante argentino di nome Lautaro Martinez ha recentemente dichiarato in un’intervista rilasciata a “La cosa del pollo” che la squadra argentina attuale supera quella della Spagna. La sua affermazione ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando discussioni tra appassionati e tifosi. La dichiarazione si concentra esclusivamente sul valore delle rispettive squadre nazionali senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui motivi di questa opinione.

2026-03-19 08:37:00 Il web è in trepidazione: Lautaro Martinez attaccante argentino Inter ha rilasciato un’intervista a “La cosa del pollo” in cui pone l’attuale squadra argentina al di sopra di quella della Spagna. “La squadra argentina oggi vale più della Spagna?” gli chiese Pollo Álvarez su YouTube. Lautaro Martínez: “L’Argentina è più della Spagna” instagram “Sì” ha risposto il 28enne attaccante, che in alcune fasi della sua carriera è stato legato all’Atlético Madrid, quasi senza pensarci. Sappiamo che il livello è alto. Tutti vogliono batterci per quello che abbiamo fatto negli ultimi anni Lautaro Martinez Spagna e Argentina non potranno affrontarsi dopo il sospensione della Finalissima. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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