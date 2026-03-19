Nel calcio femminile, l’arbitraggio ha causato una nuova polemica: un gol importante del Napoli contro la Roma è stato annullato per un fallo che non è stato commesso. Questa stagione si caratterizza per numerosi errori degli arbitri italiani, che coinvolgono anche il calcio femminile. Le decisioni errate stanno suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

In questa stagione si stanno accumulando troppi errori da parte degli arbitri italiani in Serie A, ma non solo nel calcio maschile. Anche nel maggior campionato femminile italiano, ci sono stati diversi sbagli, nonostante l’introduzione da quest’anno dell’Fvs (Football Video Support), come in Serie C maschile. Gli allenatori, infatti, possono chiedere (massimo 2 volte) che ci sia una revisione al monitor per situazioni dubbie; i gol, invece, vengono rivisti a prescindere. E proprio una rete del Napoli femminile è stata ingiustamente annullata, contro la Roma capolista lo scorso 15 febbraio. Il match, giocatosi nella capitale un mese fa, è terminato 2-2. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’arbitraggio non funziona neanche nel calcio femminile: al Napoli annullarono un gol decisivo contro la Roma per un fallo inesistente

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