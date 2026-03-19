L’antidoto di Slavoj Žižek all’apocalisse di Thiel

Slavoj Žižek ha recentemente affrontato le posizioni di Peter Thiel, noto imprenditore e investitore nel campo dell’intelligenza artificiale, e del suo progetto Palantir. Il filosofo ha criticato le idee di Thiel, che si rifanno a visioni apocalittiche e alle teologie moderne legate all’intelligenza artificiale. La discussione si concentra sulla rilevanza del pensiero teologico nel contesto tecnologico contemporaneo.

Scaffale "Ateismo cristiano. Come diventare veri materialisti", per Ponte alle Grazie. L’a-teismo di Žižek non è né sovranista né wokista, ma è «intersezionale». L’intersezionalità è il punto di caduta «reale» che fa saltare sia le categorie woke sia il sovranismo degli atei devoti. È l’incarnazione della contraddizione sociale in seno al capitalismo Scaffale "Ateismo cristiano. Come diventare veri materialisti", per Ponte alle Grazie. L’a-teismo di Žižek non è né sovranista né wokista, ma è «intersezionale». L’intersezionalità è il punto di caduta «reale» che fa saltare sia le categorie woke sia il sovranismo degli atei devoti. È... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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