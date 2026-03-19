Noa Lang, durante la partita contro il Liverpool, ha tentato di controllare un pallone in profondità e, nel suo tentativo di appoggiarsi ai cartelloni pubblicitari, ha subito un taglio al pollice che ha causato una notevole perdita di sangue. L’intervento al pollice è stato effettuato con successo e, su Instagram, l’olandese ha commentato la situazione con un semplice “Cose che succedono”.

Aveva cercato di raggiungere un pallone in profondità nel match di ieri contro il Liverpool e, nel tentativo di appoggiarsi ai cartelloni pubblicitari, Noa Lang ha rimediato un taglio profondo al pollice, perdendo molto sangue. Ora, fortunatamente, ad aggiornarci sulle sue condizioni ci ha pensato direttamente l’olandese, che con una storia su Instagram ci informa che l’intervento è andato a buon fine. Leggi anche: Il Galatasaray: “Lang, grave taglio al pollice, sarà operato. Osimhen si è rotto un braccio”. La famiglia Lang a Liverpool Lang, l’intervento al pollice è andato a buon fine. Nella foto si vede l’olandese sorridente con due infermiere alle spalle e la didascalia ‘Shit happens’, ossia ‘Cose che succedono’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang, l’intervento al pollice è andato a buon fine. L’olandese minimizza su Instagram: “Cose che succedono”

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