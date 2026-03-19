Durante la partita ad Anfield Road, il Galatasaray ha subito una sconfitta pesante contro il Liverpool, che ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale con un risultato di 4-0. Nel corso dell’incontro, Lang ha subito un infortunio grave a causa di un cartellone pubblicitario. La squadra turca era reduce dalla vittoria contro la Juventus, ma questa serata si è conclusa con una sconfitta schiacciante.

Notte da dimenticare per il Galatasaray ad Anfield Road. Dopo aver eliminato la Juventus, la squadra turca viene travolta dal Liverpool, che ribalta il risultato dell’andata con un netto 4-0, staccando il pass per i quarti di finale. Oltre alla sconfitta rimediata sul campo, il Galatasaray deve fare anche i conti con il grave infortunio patito da Noa Lang, arrivato in prestito nella finestra di mercato di gennaio dal Napoli. Al 76’ l’ala olandese si è scontrato con i cartelloni pubblicitari ai margine del campo procurandosi un profondo taglio al dito, rischiando quasi l’amputazione e perdendo tantissimo sangue tra lo sgomento generale. Di fatto la gravità della situazione è parsa subito evidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lang e l’infortunio choc per colpa di un cartellone pubblicitario: ora il Liverpool rischia

Articoli correlati

Cosa rischia il Liverpool dopo l’infortunio di Noa Lang per colpa di un cartellone pubblicitarioIl rapporto degli ispettori e dei commissari di campo è decisivo in vista di possibili sanzioni.

Leggi anche: Noa Lang, pollice tagliato: l'infortunio horror in Liverpool-Galatasaray

Una raccolta di contenuti su Lang e l'infortunio choc per colpa di...

Temi più discussi: Noa Lang, infortunio shock e bruttissimo taglio a un dito; Lang, infortunio shock: grave taglio a un dito e paura sul volto dei calciatori di Liverpool e Galatasaray; Liverpool-Galatasaray, turchi eliminati e con le ossa rotte: frattura per Osimhen, Lang sarà operato per un profondo taglio al dito; Infortuno shock per Lang: rischia l'amputazione del dito.

Infortunio al dito per Noa Lang: ha rischiato l’amputazione. E ora il Galatasaray vuole denunciare l’UefaUn infortunio choc quello di Noa Lang, giocatore del Galatasaray, subìto mercoledì nel corso della partita Liverpool-Galatasaray, valida per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Il cal ... ilfattoquotidiano.it

Napoli, come sta Noa Lang dopo l'infortunio e l'operazione alla mano: «Grazie a tutti per i messaggi»La paura e poi il sollievo. Il Galatasaray ieri ha giocato e perso sul campo del Liverpool per 4-0. Oltre all'eliminazione dalla Champions League agli ottavi, però, deve far fronte ... ilmattino.it

Dopo il forte spavento di ieri sera, Noa Lang rassicura tutti sui social L'olandese è stato sottoposto in nottata a intervento chirurgico stesso a Liverpool, dove è stata scongiurata l'amputazione del dito Forza Noano, buona guarigione #Lang #Galatasaray - facebook.com facebook

Taglio al pollice, Noa #Lang si è operato: intervento riuscito a #Liverpool. Antonio #Vergara gli manda un messaggio L'attaccante olandese del @SSCNapoli, in prestito al @GalatasaraySK, ha subito ieri un brutto infortunio: un taglio profondo al pollice del x.com