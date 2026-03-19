Lancini | padri lavoro e tecnologia La crisi della funzione adulta

Lo psicoterapeuta Lancini analizza la situazione attuale dei padri, evidenziando come spesso non svolgano il ruolo di sostegno e guida per i figli, soprattutto in relazione al lavoro e all’uso della tecnologia. La sua riflessione si concentra sulla crisi della funzione adulta e sul rapporto tra padri e giovani, senza entrare in aspetti personali o giudizi morali. La discussione si focalizza sui comportamenti e sulle dinamiche presenti nella società contemporanea.

Più che una crisi del padre, è una crisi della funzione adulta, in una società che chiede ai figli di adattarsi in fretta, ma fatica a riconoscere i bisogni e offrire una prospettiva di futuro. «Della crisi dell’autorità paterna si parla dagli inizi degli anni Sessanta», osserva Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro, ricordando il declino delle istituzioni che svolgevano una funzione paterna riconosciuta, dallo Stato alla Chiesa, dalla scuola alla famiglia tradizionale. Ma oggi, sostiene, il punto è un altro: «è vero che il cambiamento dei ruoli ha implicato una trasformazione, con la riorganizzazione delle relazioni in famiglia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Lancini: padri, lavoro e tecnologia. La crisi della funzione adulta Articoli correlati Carceri: tecnologia e lavoro per sfidare la ‘ndranghetaLa Garante regionale dei diritti dei detenuti ha avviato un percorso di confronto istituzionale portando il dossier carceri davanti alla Commissione... La Lombardia e l’oro della montagna, tra sci, affari e lavoro: “Senza sarebbe crisi”Milano – Cinque milioni e mezzo di sciatori complessivi, una media di quasi 5 giorni di soggiorno ciascuno, una spesa media di 118 euro a testa per...