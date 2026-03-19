A Roma, una manifestazione contro la riforma si è svolta con una partecipazione limitata: la piazza appare semi-deserta e alcuni manifestanti hanno posizionato metri di lenzuoli bianchi per coprire i vuoti, mentre gli organizzatori hanno distribuito all’ultimo momento diverse fasce tricolori. La presenza di pubblico è scarsa e le luci sul luogo sono basse.

Una piazza semi-vuota, metri di lenzuoli della pace per coprire i buchi e venti fasce tricolori distribuite all'ultimo secondo dagli organizzatori. È la sintesi perfetta di “Vota No”, la “grande” o meglio la “piccola ammucchiata” di Piazza del Popolo. Nel salotto cittadino abbondano i capelli bianchi e le chieriche, mentre scarseggiano i giovani, ormai rarità a certe latitudini. Ci sono, invece, i Pro Pal, gli attivisti dell'Unione delle comunità islamiche (Ucoii) e gruppi di extracomunitari, muniti per l'occasione di cappellino della Cgil. Dicono di essere arrivati «dal primo pomeriggio, dopo aver lasciato il cantiere» e quando gli chiediamo di separazione delle carriere e Csm, riferiscono: «Il panino c'è, la birra pure. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ammucchiatina per il No alla riforma: piazza semi-vuota a Roma

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