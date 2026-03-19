lamborghini 2025 da record e clienti donne in aumento

Lamborghini ha registrato nel 2025 un anno da record, con un aumento significativo delle vendite e dei clienti donne. Il responsabile di Automobili Lamborghini ha presentato i dati relativi alla crescita dell’azienda, sottolineando i cambiamenti nelle preferenze di acquisto e l’espansione del mercato femminile. I risultati evidenziano un andamento positivo per il marchio nel corso dell’ultimo anno.

Il numero uno di Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann, nel presentare i risultati relativi al 2025, tiene soprattutto a evidenziare come “in un anno caratterizzato da uno scenario macroeconomico complesso e in continua evoluzione, l’azienda ha dimostrato solidità e resilienza, registrando un risultato operativo pari a 768 milioni e una profittabilità del 24%, lievemente in calo rispetto al 2024”. I numeri: nuovo record di consegne (10.747 vetture) e miglior fatturato in assoluto (3,2 miliardi, in crescita del 3,3%). “Siamo reduci da un altro anno record - aggiunge Winkelmann - nonostante i dazi abbiamo avuto un impatto sul conto economico e ridotto volumi e margini negli Usa”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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