Lago Maggiore | il noir di Borghi tra acque e omicidi

Il romanzo Fiori per la danza macabra di Angela Borghi è stato presentato martedì 17 marzo presso lo spazio Materia, spostando l’azione della serie dalla provincia di Varese al Lago Maggiore. L’opera vede il ritorno della dottoressa Teodolinda Caretti e del commissario Arno Brandstätter, chiamati a indagare sul ritrovamento di due giovani donne decedute nelle acque del Verbano. L’autrice ha motivato il cambio di scenario con la necessità di verosimiglianza, evitando di concentrare troppi crimini in un piccolo borgo di novecento abitanti come Cazzago Brabbia. Il nuovo sfondo lacustre offre un teatro perfetto dove la serenità delle acque cela insidie profonde, collegando la sponda sud del lago di Varese alle profondità oscure di Leggiuno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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