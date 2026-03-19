Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha annunciato che i tassi di interesse rimarranno invariati, definendo la situazione attuale come “temporanea”. Nel 2021, l’inflazione, che allora era considerata un fenomeno passeggero, è successivamente aumentata fino all’11 per cento. La sua dichiarazione si concentra sulla volontà di monitorare da vicino l’andamento dei prezzi senza intervenire immediatamente sui tassi.

Costi, prezzi, produzione. Di fronte alla crisi innescata dalla guerra all'Iran e dal blocco dello Stretto di Hormuz, la Bce ha lasciato i tassi di riferimento al 2 per cento. Il giorno prima anche la Federal Reserve aveva scelto il wait and see Temporaneo deve essere l’aggettivo preferito da Christine Lagarde. Nel 2021 l’inflazione era temporanea, poi esplose fino all’11 per cento con l’invasione russa dell’Ucraina e c’è voluto fino al 2025 per farla scendere. Temporanea (questo l’ultimo vaticinio) anche la crisi innescata dalla guerra all’Iran e dal blocco di Hormuz. Ciò ha spinto la Bce a non toccare i tassi di riferimento rimasti al 2 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lagarde non tocca i tassi e dice “temporaneo”. Nel 2021 andò malissimo

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