Lagarde Bce | Urgente rafforzare area Euro e sua economia – Il video

La Banca centrale europea ha confermato i tassi di interesse, mantenendo il deposito al 2%, le operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e i prestiti marginali al 2,40% durante la riunione di Bruxelles del 19 marzo 2026. La presidente della BCE ha sottolineato l’urgenza di rafforzare l’area euro e la sua economia. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale diffuso subito dopo la riunione.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "La Banca centrale europea ha mantenuto il tasso sui depositi al 2%, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%. La guerra in Medio Oriente ha reso le prospettive significativamente più incerte, generando rischi al rialzo per l’inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica. Il conflitto avrà un impatto rilevante sull’inflazione a breve termine tramite i rincari dei beni energetici. Le implicazioni a medio termine dipenderanno dall’intensità e dalla durata della guerra nonché dal modo in cui le quotazioni dell’energia influenzeranno i prezzi al consumo e l’economia. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Bce: “Rafforzare l’area euro e la sua economia”“Nell’attuale panorama geopolitico il Consiglio direttivo della Bce sottolinea l’urgente necessità di rafforzare l’area dell’euro e la sua economia“.

Lagarde avverte: tensioni globali a rischio per l’economia europea e la sua autonomia strategica. Bce vigile sull’euro.La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha avvertito che l'aumento dei conflitti internazionali e l'instabilità globale...

Contenuti utili per approfondire Lagarde Bce Urgente rafforzare area...

Discussioni sull' argomento Prezzi del petrolio sostengono titoli oil, bene Eni e Saipem; Mediobanca promuove Generali e punta su fusione tra Alleanza e B.Generali.

Lagarde (Bce): Urgente rafforzare area Euro e sua economia(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 'La Banca centrale europea ha mantenuto il tasso sui depositi al 2%, quello sulle operazioni principali ... notizie.tiscali.it

La Bce non tocca i tassi e Lagarde avverte: Dalla guerra in Iran rischi per inflazione e crescitaIl tasso sui depositi resta dunque al 2%. Riviste al rialzo le stime sull'inflazione e al ribasso quelle sulla crescita. Lagarde: Urgente rafforzare l'area euro. Anche la BoE resta ferma e si dice p ... firstonline.info

È il giorno della Bce: il mercato si attende tassi fermi, tutta l'attenzione è sulla conferenza stampa di Christine #Lagarde, anche alla luce dei timori sull'inflazione legati ai balzi dei prezzi di gas e petrolio causati dalla guerra in Medio Oriente. Ecco tre domande x.com

Guerra Iran, stiamo vivendo un momento di incertezza e volatilità sui mercati che non ha paragoni con il 2022: così Christine Lagarde a France TV. La presidente della Bce ha spiegato come i continui sobbalzi dei prezzi del petrolio rendano difficile gestire la s - facebook.com facebook