L’addio di Tajani a Bossi anticipa anche Salvini Zaia primo leghista a ricordare il fondatore | Tutta Italia dovrebbe ringraziarlo

Antonio Tajani di Forza Italia ha espresso il suo cordoglio per la morte di Umberto Bossi, fondatore della Lega. È la prima figura del centrodestra a commentare pubblicamente la scomparsa, anticipando anche le dichiarazioni di altre personalità politiche come Salvini. Tra le reazioni, il presidente della regione Veneto ha ricordato Bossi sottolineando che tutta Italia dovrebbe ringraziarlo.

Arriva da Forza Italia la prima reazione alla scomparsa di Umberto Bossi. È Antonio Tajani a scrivere prima di tutti nel centrodestra per dare l’addio al fondatore della Lega. Il vicepremier e attuale leader di Forza Italia ricorda quanto Bossi fosse legato a Silvio Berlusconi: «Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega – scrive Tajani sui social – Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. Alla sua famiglia un grande abbraccio ed una preghiera perché riposi in pace». Il cordoglio di Tajani arriva ben prima sui social rispetto a quello di Matteo Salvini, da cui lo stesso Bossi si era nettamente allontanato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Open.online

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