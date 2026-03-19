Piazza Verdi ospiterà due pomeriggio dedicati al laboratorio di pozioni magiche organizzato da Cronache di Eileden e Mirpò. Durante l’evento, i partecipanti potranno immergersi in un’attività che combina teatro e creatività, rivolta ai bambini e alle famiglie. L’area si trasformerà in un ambiente aperto dove si sperimenteranno tecniche e giochi legati alla fantasia e alla magia.

Piazza Verdi si prepara a vivere due pomeriggi all’insegna della fantasia, trasformandosi in uno spazio aperto dove teatro e creatività dialogano con il pubblico più giovane. Si parte oggi con il ‘Laboratorio di Pozioni Magiche’, ideato dalle Cronache di Eileden in collaborazione con Mirpò, due associazioni molto dinamiche. Dalle 16 alle 18, allo stand SegnoVerde, bambini tra i 6 e i 10 anni saranno guidati in un’esperienza immersiva che unisce narrazione e gioco. Non un semplice laboratorio, ma una vera avventura: attraverso una fiaba interattiva, i partecipanti entreranno in un mondo fantastico, affrontando una ‘prova magica’ sotto la guida di un mago e di un’alchimista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laboratorio di pozioni magiche con Cronache di Eileden e Mirpò

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