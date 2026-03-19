La vedova di Alvaro Vitali contro la targa in memoria dell’attore l’amico | Nessuno le ha chiesto soldi

La vedova di Alvaro Vitali ha contestato la targa commemorativa installata a Trastevere in memoria dell’attore. L’amico che ha curato la realizzazione del tributo ha affermato che nessuno ha chiesto denaro per l’opera. La discussione tra le due parti si è sviluppata pubblicamente, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali accordi o motivazioni. La targa continua a essere al suo posto nel quartiere.

Una targa affissa a Trastevere in memoria di Alvaro Vitali ha scatenato una diatriba tra la vedova dell’attore e l’amico Claudio Di Napoli, che si è occupato della realizzazione del tributo. Stefania Corona sostiene che il Comune voglia sanzionarla per la mancanza di permessi, ma il regista si difende: “Era a conoscenza della targa, nessuno le ha chiesto soldi”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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