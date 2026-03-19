La trappola delle barrette proteiche la guida della Tufts University | Attenzione a grassi saturi e calorie

Una recente guida della Tufts University mette in guardia sui rischi nascosti delle barrette proteiche, spesso pubblicizzate come snack salutari. Secondo lo studio, molte di queste barrette sono prodotti ultra-processati che contengono quantità elevate di grassi saturi e calorie, non sempre indicate sulle etichette. La ricerca evidenzia come questi prodotti possano ingannare i consumatori che cercano alternative sane e bilanciate.

Le barrette proteiche vengono vendute come snack sani ed equilibrate, ma in realtà spesso sono prodotti ultra-processati dallo scarso profilo nutrizionale. Gli esperti della Tufts University spiegano perché non sono quasi mai lo spuntino ideale che pensiamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Grassi saturi, la verità della scienza: non sempre vanno evitatiPer anni ci è stato ripetuto che burro, formaggi e latticini andassero evitati il più possibile.