La nazionale italiana di atletica leggera è arrivata a Torun, in Polonia, per partecipare ai Mondiali indoor 2026. Il direttore tecnico ha presentato la squadra e le sue aspettative, evidenziando l'impegno di Battocletti, che si fa avanti in prima persona, e Doualla, che partecipa al mondiale con l’obiettivo di fare esperienza. La squadra affronta la competizione con diverse assenze, ma si prepara alle gare.

L’ Italia dell’atletica leggera è in Polonia per i Mondiali indoor 2026 di Torun: il direttore tecnico degli azzurri ha presentato la rassegna iridata al coperto al sito federale, parlando delle ambizioni della spedizione nonostante le numerose assenze. Non ci sarà nessuno dei campioni olimpici di Tokyo 2021: “ Torniamo sul luogo in cui tutto ebbe inizio, è sostanzialmente da Torun che partì l’ondata di Tokyo. Ma non guardiamo al passato, perché ci basta un solo dato per capire quanto successo in questi cinque anni: qui non ci sarà nessuno dei campioni olimpici, eppure ci presentiamo lo stesso con diverse punte e legittime ambizioni, per un nuovo esame importante e con una squadra che continua a cambiare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Torre sprona l’Italia: “Battocletti ci mette la faccia, Doualla al Mondiale per imparare”

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