KIKO ha lanciato una nuova tinta per guance e labbra pensata per la primavera. La formula, leggera e quasi impalpabile, può essere applicata su entrambe le zone del viso. Il prodotto si presenta con una consistenza fluida e facile da sfumare, ideale per creare look freschi e naturali durante la stagione. La tinta è disponibile in diverse tonalità adatte a vari stili e preferenze.

La tinta per labbra e guance soffice come una nuvola Complice TikTok, proprio regno di tendenze e nuove manie a tema beauty, questa mousse ha in pochissimo tempo fatto capitolare i beauty lover. E non solo per il risultato finale, ma anche per la consistenza in combinazione con l'applicatore in silicone. D'ispirazione coreana, dove i prodotti in mousse e jelly sono già un punto saldo della make-up routine di molti, l'Hug Couture Cloud Tint di KIKO è un piccolo tesoro multitasking. Un prodotto capace di trasformarsi in un all over pratico e veloce, perfetto per qualsiasi stagione. Tutto merito della sua texture bouncy - morbida al punto giusto - si preleva facilmente con il pennellino in silicone e si stende con estrema uniformità su gote e labbra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La tinta per guance e labbra di KIKO da usare in primavera

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