Due uomini, David e Ismael, si sono incontrati attraverso un messaggio su Instagram che ha cambiato il corso delle loro vite. La notifica ha consentito a uno di loro di riprendere in mano la propria carriera da allenatore, evitandone la fine prematura. La conversazione tra i due ha segnato un punto di svolta, creando un legame nato da un semplice scambio digitale.

"Allenare mi piace, provo a farlo diventare il mio lavoro?". Dall’imprenditore Sacchi al bancario Sarri, tanti mister si sono trovati davanti a questo Rubicone e lo hanno attraversato. David Navarro, invece, stava per voltare il cavallo. Fine stagione 2018-19. Allenava il Tarazona in quarta divisione spagnola e per la quarta volta aveva fallito i playoff per salire in terza. Sconforto totale: "David, sei scarso, fattene una ragione. Non è il tuo mestiere, lascia perdere. Basta". Ma nel buio della selva oscura, lampeggiò il messaggio Instagram di un bambino di 11 anni, Ismael: "Mister, io credo in lei. Sono sicuro che il prossimo anno saliremo in terza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La storia di David e Ismael: quel messaggio su Instagram che unisce due vite e dà forza per varcare il Rubicone

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