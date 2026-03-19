Il vicepremier ha incontrato i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere nazionali poco prima del consiglio dei ministri della sera. L’incontro ha coinvolto i vertici delle aziende del settore energetico, con discussioni concentrate sulle questioni legate alla produzione e alle tariffe. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al termine dell’incontro, che si è svolto in un contesto di confronto tra le parti.

Il vicepremier ha ricevuto i rappresentanti delle principali compagnie nazionali prima del consiglio dei ministri della serata. «Il ruolo di Giorgetti è stato decisivo». «Obiettivo tornare sotto i 2 euro al litro e possibilmente sotto l’euro e 90». Così il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini ha iniziato una giornata che lo ha visto ricevere a Milano in prefettura i rappresentanti delle più importanti compagnie petrolifere che lavorano in Italia per chiedergli di intervenire sul rialzo dei prezzi alle pompe di benzina. Solo parte di un lavoro che lo ha portato poi, insieme all’esecutivo, a licenziare in consiglio dei ministri un decreto carburanti che prevede «un sostanzioso taglio delle accise che si trasformerà in una riduzione del prezzo di diesel e benzina». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La spinta di Salvini sui petrolieri

Articoli correlati

Caro carburante, Salvini incontra i petrolieri e poi annuncia: «Taglio delle accise per un mese e tetto al diesel a 1,90 euro» – Il videoIl governo taglierà temporaneamente le accise sui carburanti, le compagnie petrolifere si impegneranno a non superare «un prezzo medio massimo», i...

Annullate le zone a 30 km/h a Bologna, la sentenza del Tar (dopo la spinta di Salvini): perché il giudice ha dato ragione ai tassistiIl Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti – con il sostegno di Fratelli d’Italia – e ha annullato il provvedimento con cui il...

Salvini: «Su petrolio Mosca bene Trump, serve pragmatismo anche da Ue e Italia»

Approfondimenti e contenuti su La spinta di Salvini sui petrolieri

Temi più discussi: Il ministro Salvini apre LetExpo 2026; Caro carburanti, verde sopra 1,8 euro al litro: Salvini convoca le compagnie petrolifere; *** Carburanti: Salvini, domani da compagnie petrolifere mi aspetto degli impegni; Matteo Salvini a RTL 102.5: Richiesta di supporto da Trump su Hormuz? Gli USA non ci hanno coinvolti, Italia fa i propri interessi.

Caro benzina, Matteo Salvini convoca le compagnie petrolifere: Vediamo che proposte porterannoCaro benzina, Salvini convoca le compagnie petrolifere per contenere gli extra profitti: l’incontro previsto alla prefettura di Milano nella giornata di domani. notizie.it

Sul petrolio russo Salvini segue Trump. Meloni tace e Tajani si smarca. Ma si spacca anche il M5sIl leader della Lega: L'Italia deve prendere in considerazione la scelta pragmatica fatta dagli Stati Uniti. L'altro vicepremier fa spallucce: Non devo commentare. FdI resta in silenzio. Il Pd att ... today.it

Salvini: «Stasera in cdm il taglio delle accise sui carburanti» - facebook.com facebook

#ottoemezzo Bolloli elogia il commento di Salvini sull’attacco all’Iran: “Parole pragmatiche da ministro, coerente con se stesso” x.com