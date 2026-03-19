La sincerità di Samardzic | Il Bayern ha fatto due partite incredibili è troppo forte

Lazar Samardzic, giocatore dell’Atalanta, ha dichiarato che il Bayern Monaco è una squadra molto forte e che ha disputato due partite incredibili. Durante la partita all’Allianz Arena, ha segnato l’unico gol della sua squadra, che ha perso 4-1 contro i tedeschi. La sua analisi si è concentrata sugli avversari, senza commenti su altri aspetti della gara.

Monaco di Baviera (Germania). “Sono una squadra molto forte, hanno fatto due partite incredibili”. Parola di Lazar Samardzic, autore dell’unico gol dell’Atalanta all’Allianz Arena nel 4-1 finale della serata bavarese. “Dovevamo fare scelte migliori negli ultimi metri, abbiamo difeso bene nel primo tempo, come volevamo, poi è arrivato il rigore. Contro di loro non hai tanto la palla, devi fare bene quando ce l’hai, perché la perdono poco” ha detto il serbo, subentrato al 57' a De Ketelaere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Dea ko, ma Bergamo vince. Il Bayern è troppo forte. Applausi per l’AtalantaStanding ovation per il Bayern Monaco, trionfatore alla New Balance Arena per 6-1, e applaudito sportivamente dal pubblico di Bergamo nella ripresa. LIVE Alle 21 Atalanta-Bayern: Palladino con Samardzic. Bayern senza Neuer, in dubbio anche KaneL'inglese rappresenta il grande dubbio di giornata: ha fastidio al polpaccio e potrebbe partire dalla panchina, eventualità che porterebbe Gnabry a... Contenuti e approfondimenti su La sincerità di Samardzic Il Bayern ha... Argomenti discussi: La sincerità di Samardzic: Il Bayern ha fatto due partite incredibili, è troppo forte. La sincerità di Samardzic: Il Bayern ha fatto due partite incredibili, è troppo forteMonaco di Baviera (Germania). Sono una squadra molto forte, hanno fatto due partite incredibili. Parola di Lazar Samardzic, autore dell’unico gol dell’Atalanta all’Allianz Arena nel 4-1 finale della ... bergamonews.it Pagelle Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: l'urlo di Samardzic al 98', Scamacca avvia la rimonta, Zalewski inventa. Disastro KobelChampions League, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, le pagelle: l'urlo di Samardzic al 98', Scamacca avvia la rimonta, Zalewski inventa. Disastro Kobel ... sport.virgilio.it