La sezione Off Ricordi di Cambi Il libro di Zenni

Durante il Festival MetJazz, si sono svolti gli ultimi due incontri della sezione Off Ricordi di Cambi. La sezione ha ospitato vari eventi domenica scorsa, con partecipanti e pubblico presenti. Zenni ha presentato il suo libro, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione ha concluso gli appuntamenti dedicati alla commemorazione e alla musica dal vivo.

Con il Festival MetJazz da ricordare anche gli ultimi due appuntamenti della sezione Off. Domenica alle 11 alla Scuola di musica Verdi di via Santa Trinita si riavvolge il nastro del tempo, con la conferenza di Alberto Cambi dal titolo Sessant’anni di jazz a Prato: leggende, ricordi, passioni a cura di Giuseppe Vigna. Appassionato, conoscitore e collezionista di dischi jazz, Alberto Cambi è una memoria storica del jazz a Prato. Dai primi concerti al Teatro Metastasio con le orchestre di Duke Ellington e Count Basie all’attualità di MetJazz. L’ingresso è libero. A chiudere il programma del festival sarà Stefano Zenni (nella foto), che lo ha diretto per ben 27 anni, lasciando l’incarico nel 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sezione Off. Ricordi di Cambi. Il libro di Zenni Articoli correlati "Ricordi di una bella anima": un libro omaggia la mitica commerciante AlmaA scriverlo il figlio Emanuele Tavola: "Manca tantissimo anche ai clienti che l'hanno conosciuta".