La serie tv su Tobino accende la memoria la nipote | Non lasciamo che Maggiano crolli

Una serie televisiva dedicata a Tobino sta riaccendendo i ricordi a Viareggio, dove la nipote dell’autore ha espresso la preoccupazione che il complesso di Maggiano possa cadere. Isabella Tobino, che vive vicino alla Pineta, ha detto di non voler permettere che questo luogo, legato alla famiglia, venga abbandonato o deteriorato. La discussione si concentra sulla tutela di questo patrimonio.

Viareggio, 19 marzo 2026 – Isabella Tobino nella sua casa che si affaccia sulla Pineta di Viareggio ha il cuore, la memoria e i sentimenti in subbuglio. Lo sguardo è rivolto al piccolo schermo dove scorrono le immagini e le scene della seconda puntata della serie televisiva diretta da Michele Soave “Le libere donne”, che racconta su Rai 1 chi sia stato in Italia Mario Tobino, suo zio, psichiatra, scrittore e poeta italiano. Una foto di scena della fiction RAI 'Le libere donne' con Guanciale, Kicaj e il regista Soavi. 6 marzo 2026. ANSARAI + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK Come vive questo momento? “Anche la seconda puntata ha provocato nel mio animo e nel mio cuore emozioni molto forti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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