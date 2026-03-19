Una serie televisiva dedicata a Johan Cruyff sarà presentata sabato alla Johan Cruyff Arena, con circa 40.000 spettatori presenti. La produzione ripercorre eventi come il tentato sequestro a Barcellona e i conflitti con l’Olanda, che non comprendevano le sue scelte e la sua visione. La serie si concentra su momenti chiave della vita dell’ex calciatore e allenatore, offrendo uno sguardo dettagliato sui fatti storici legati a Cruyff.

Dal Telegraaf. Per la prima volta parleranno le figlie. "Non era solo un calciatore, era un pensatore". Sarà presentata sabato in anteprima alla Johan Cruyff Arena davanti a 40mila spettatori. Dutch soccer legend Johan Cruyff is pictured during the annual Open Day of the Johan Cruyff Foundation at the Olympic Stadium in Amsterdam, on September 10, 2014. During this event, children with and without handicaps and disabilities have the opportunity to do sports at various venues. AFP PHOTOANP KOEN VAN WEEL netherlands out (Photo by Koen van Weel ANP AFP) La serie tv su Cruyff (o Cruijff come scrivono in Olanda) sarà presentata sabato in anteprima alla Johan Cruyff Arena davanti a 40mila spettatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La serie tv su Cruyff: il tentato sequestro a Barcellona, l’Olanda che gli fece la guerra: “Non lo capivamo, era troppo avanti”

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