La Sea Watch 5 disobbedisce ed entra in porto a Trapani

La nave Sea Watch 5 ha deciso di entrare nel porto di Trapani con a bordo 57 persone, ignorando eventuali restrizioni o ordini. La decisione è stata presa senza rispettare le indicazioni precedenti, e l’equipaggio ha comunicato che l’azione è stata compiuta per tutelare i diritti dei migranti a bordo. La situazione si è sviluppata nel corso delle ultime ore, attirando l’attenzione sui canali di informazione.

Migranti Sbarcati gli ultimi 57 naufraghi ancora a bordo. Ora rischio sanzioni Migranti Sbarcati gli ultimi 57 naufraghi ancora a bordo. Ora rischio sanzioni «La Sea Watch 5 sta entrando in porto a Trapani, nel rispetto dei diritti delle 57 persone a bordo. Non abbiamo permesso che pagassero il prezzo delle manovre strumentali del governo italiano sulla loro pelle». È finita così l’odissea dei naufraghi che si trovavano ancora sulla nave ong. Erano stati soccorsi domenica scorsa insieme ad altre 36 persone, in due distinti interventi di cui il secondo particolarmente complesso. Nove migranti erano stati fatti scendere quasi subito a Lampedusa, per le loro condizioni mediche. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La Sea Watch 5 disobbedisce ed entra in porto a Trapani Articoli correlati Leggi anche: Sea Watch disobbedisce: sbarco a Trapani. Che cosa rischia ora l'Ong Sea Watch, la ong sfida il governo Meloni: “Disobbediamo, entriamo a Trapani”La tensione tra ONG e Viminale torna a salire nel Mediterraneo centrale, con un nuovo episodio che riaccende il dibattito sulla gestione dei migranti... Tutti gli aggiornamenti su Sea Watch Temi più discussi: MIGRANTI: TEMPESTA NEL MEDITERRANEO. LA SEA-WATCH 5 CHIEDE UN PORTO SICURO PER 84 PERSONE, L’ITALIA LO ASSEGNA A OLTRE 1.100 KM; Sea Watch 5 in rada a Trapani con 57 migranti a bordo chiede l’attracco, doveva andare a Carrara; La Sea Watch 5 diretta al porto di Marina di Carrara: a bordo cento migranti; Lo sbarco Torna la Sea Watch con 54 migranti. La Sea-Watch 5 ferma in rada a Trapani dopo aver disobbedito: 57 persone a bordo e una scelta che fa discutere l’ItaliaL'imbarcazione della ong ha deciso di non fare rotta sul porto assegnato di Marina di Carrara per stato di necessità ... lasicilia.it Sea Watch: Disobbediamo, rotta su Trapani. Nave con migranti verso la SiciliaBasta così. Non sottoporremo le 57 persone a bordo della Sea Watch 5 a un viaggio di altri 1.100 chilometri verso Marina di Carrara. È tortura di Stato. Disobbediamo a questo ordine assurdo e facciam ... rainews.it Le immagini dell'arrivo al porto di #trapani della nave Sea Watch 5. - facebook.com facebook Da 10 anni diciamo NO ai continui attacchi del Governo italiano contro i diritti umani e chi li difende, in mare e a terra. Sbarco completato. #Trapani #SeaWatch5 x.com