La scuola dell’istituto comprensivo “Ai nostri caduti” di Trezzo D’Adda aveva programmato due visite al centro musulmano di Mezzago, in provincia di Milano, per il 24 e il 26 marzo. Tuttavia, l’uscita didattica è stata annullata dopo le polemiche sollevate da Lega e Fratelli d’Italia, che hanno espresso forte disappunto. La decisione di interrompere l’attività è stata comunicata ai genitori e agli studenti coinvolti.

L’uscita didattica al centro islamico di Mezzago (Milano) programmata dall’istituto comprensivo “Ai nostri caduti” di Trezzo D’Adda il 24 e 26 marzo sarà annullata e ora rischia di diventare un caso. “Non per volontà della scuola”, precisa Patrizia la preside Manuela Santini a ilfattoquotidino.it, ma per scelta dell’associazione culturale Assalam che gestisce lo spazio brianzolo, adibito a luogo di preghiera, come in molti altri centri islamici in Italia. Il gruppo musulmano, secondo la dirigente scolastica, ha ingranato la retromarcia “per via delle pressioni mediatiche “, travolti dalle polemiche sollevate dalla Lega e Fratelli d’Italia sui rischi di “ islamizzazione “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La scuola organizza una visita al centro musulmano, le polemiche scandalizzate di Lega e FdI la fanno annullare

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