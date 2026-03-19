La scomparsa di Fanucchi della Alival

A Porcari si piange la scomparsa di Andrea Fanucchi, imprenditore di 73 anni. Era noto per il suo ruolo all’interno dell’azienda Alival, che aveva contribuito a far crescere nel corso degli anni. Fanucchi lascia la moglie e tre figli, Nicola, David e Luca. La notizia ha suscitato dolore tra chi lo conosceva e lavorava con lui.

Cordoglio a Porcari per la scomparsa dell’imprenditore Andrea Fanucchi. Aveva 73 anni, lascia moglie e tre figli, Nicola, David e Luca. Per anni a capo della Alival (acronimo di "Alimentari Valdinievole"), con stabilimenti nel paese famoso per la Torretta e a Ponte Buggianese. Tempo fa li ha ceduti ad altri gruppi del settore. Era stato lui, con il suo staff, a far crescere l’azienda di famiglia, con fatturati e dipendenti sempre con il segno positivo. Nel 2013 la vendita alla Nuova Castelli, uno dei migliori clienti di Alival, famosa anche per i latticini. L’ex sindaco Alberto Baccini lo conosceva bene: "Eravamo legati da una profonda... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scomparsa di Fanucchi della Alival Articoli correlati Addio a Giuliano FanucchiLutto nel mondo del commercio per la scomparsa all’età di 76 anni di Giuliano Fanucchi (nella foto), della storica “Camiceria Cerri“ in via Fillungo. Leggi anche: Calcio: la Primavera 3 di Danesi conquista i playoff per il secondo anno consecutivo. Carrarese, ’manita’ al Lumezzane. Fanucchi firma una doppietta Tutti gli aggiornamenti su Fanucchi della Alival Argomenti discussi: La scomparsa di Fanucchi della Alival; Porcari piange la scomparsa dell’imprenditore Andrea Fanucchi: fondò il caseificio Alival. Porcari piange la scomparsa dell’imprenditore Andrea Fanucchi: fondò il caseificio AlivalAveva 73 anni, un malore gli è stato fatale. I funerali si terranno domani (19 marzo) alle 15 nella chiesa di Porcari ... luccaindiretta.it