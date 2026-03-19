A pochi giorni dal ventesimo anniversario della sua creazione cardinalizia, avvenuta nel 2006 nel primo concistoro di Benedetto XVI, Stanislao Dziwisz, ex segretario personale di Karol Wojtyla, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Il Tempo. Dziwisz ha ribadito che la Santa Sede mantiene sempre una posizione di neutralità e ha parlato della propria esperienza al fianco di Giovanni Paolo II.

A pochi giorni dal ventesimo anniversario della sua creazione cardinalizia (avvenuta il 24 marzo 2006 nel primo concistoro di Benedetto XVI), Sua Eminenza Stanislao Dziwisz, segretario personale di Karol WojtylaGiovanni Paolo II per quasi quarant'anni, torna a parlare in esclusiva con Il Tempo. Attualità e ricordi in una lunga ed emozionante chiacchierata. Eminenza, sull'attuale conflitto in Medio Oriente Papa Leone XIV ha usato parole sagge e misurate, parlando di Pace e della sua personale costernazione «di fronte al fragore delle armi». Eppure, qualcuno ritiene che questo sia troppo poco e chiede una condanna del pontefice nei confronti di Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La Santa Sede è sempre neutrale", parla Dziwisz segretario di Wojtyla

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