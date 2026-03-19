Il Presidente del Senato ha commentato le recenti decisioni arbitrali, ricordando il passato del Milan durante l’epoca di Berlusconi. La Russa ha espresso una posizione polemica, sottolineando il ruolo degli arbitri senza fare analisi più approfondite. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione tra le squadre di calcio, mentre si discute delle influenze sulle partite.

Il Presidente del Senato e noto tifoso dell'Inter Ignazio La Russa, è intervenuto durante la puntata de 'La politica nel pallone', programma in onda su Rai Tgr parlamento, parlando del tema legato agli arbitri. La Russa si è voluto soffermare anche sul Milan, facendo riferimento al periodo di Berlusconi. Ecco, di seguito, le sue parole: Così anche nel calcio non dimentichiamo l'importanza della Juventus e del Milan di Berlusconi che ha determinato naturalmente un orientamento meno favorevole all'Inter rispetto a queste squadre. Solo col tempo potrà riequilibrarsi, vedo le facce di certi commentatori televisivi, specie quelli di DAZN, vedo proprio la sofferenza quando devono parlare troppo bene dell'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La Russa polemico: “Arbitri? Non dimentichiamo il Milan di Berlusconi”

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