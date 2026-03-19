La Roma ‘scippa’ l’Inter Berardi segue Tarantino | i dettagli | CM

La Roma ha concluso un accordo che ha portato via un giocatore all’Inter, mentre Berardi ha deciso di seguire Tarantino in un nuovo trasferimento. Nel frattempo, il dirigente dell’Inter ha espresso il suo disappunto per i due addii recenti. Le trattative di mercato continuano senza sosta, coinvolgendo anche i dirigenti delle squadre.

Ausilio non ha preso bene il doppio addio È sempre mercato, anche per quanto riguarda i dirigenti. Calciomercato.it ha raccolto conferme circa il passaggio dall’Inter alla Roma di Massimo Tarantino, il quale in nerazzurro ha ricoperto negli ultimi tre anni il ruolo di responsabile del settore giovanile. Nel 2023 raccolse la pesante eredità di Roberto Samaden, trasferitosi all’Atalanta. La Roma ‘scippa’ l’Inter, Berardi segue Tarantino: i dettagli – Calciomercato.it In giallorosso avrà un contratto importante (5 anni) e soprattutto maggiori margini operativi rispetto a quelli avuti all’Inter. Addetti ai lavori parlano di un po’ di confusione nell’Academy interista da quando ha preso piede il progetto dell’Under 23, la seconda squadra attualmente nona in classifica nel Girone A di Serie C. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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