Pochi giorni fa il Bayern Monaco ha pubblicato un reel dal titolo eloquente: Harry Kane can do it all. Harry Kane sa fare tutto. Sono una serie di azioni prese dall’ultima sfida contro il Borussia Dortmund, che di fatto ha deciso la Bundesliga. Un duro intervento in scivolata a proteggere l’area di rigore (physical midfielder?), un lancio di una sessantina di metri direttamente dalla propria difesa (centre-back with build-up skills?), una protezione palla davanti alla propria area in mezzo a un nugolo di giocatori avversari (midfielder to solve every situation?), un cambio di gioco al millimetro dalla mediana (number 8 with good vision?), un... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La rivincita silenziosa di Harry Kane

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La doppietta di Harry Kane continua la corsa al titolo della Bundesliga del Bayern2026-02-22 00:21:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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