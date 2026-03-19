Le passerelle di stagione e le star presenti agli Oscar confermano la tendenza: la riga di lato resta protagonista, preferibilmente non troppo definita. Molti volti noti scelgono di sfoggiare una riga laterale, spesso scomposta e poco precisa, mantenendo comunque un aspetto naturale e spontaneo. Questa scelta si evidenzia come una delle preferite nel look di quest’anno.

Chiome vaporose, grintosi bixie, eleganti bob e vincenti pixie cut scelti dalle più rinomate celeb sono stati definiti, quasi scolpiti, da scriminature immancabilmente tracciate su un lato della testa. Senza dubbio una bella strategia per spostare le lunghezze da una parte e creare così un certo volume, ma anche un escamotage puramente estetico - per molti associabile addirittura alla generazione di appartenenza. Secondo una vecchia teoria diventata virale sui social, i Millennials sarebbero infatti riconoscibili proprio dal modo in cui portano la riga, ovvero di lato, a differenza della Gen Z che ama tracciarla al centro. Diatribe a parte, la side part si conferma ancora una volta tormentone hair, ma con una variante suggerita dalle tante stelle avvistate sul tappeto rosso del Dolby Theatre, ovvero: l'assenza di definizione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La riga di lato domina ancora (meglio se non troppo definita)

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