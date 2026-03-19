La replica del sindaco | Sceneggiata irrispettosa

Durante l’ultima riunione del consiglio comunale a Cadelbosco Sopra, l’assemblea si è svolta in modo insolito, risultando più breve del solito e priva di discussioni accese. La seduta si è conclusa senza tensioni evidenti, caratterizzandosi per un clima più disteso rispetto alle precedenti riunioni. Alla fine, il sindaco ha commentato la situazione definendola “una sceneggiata irrispettosa”.

È stato un consiglio comunale insolitamente breve e perfino senza polemiche, quello dell’altra sera a Cadelbosco Sopra. Con le opposizioni a disertare la seduta in segno di protesta, il consiglio si è svolto rapidamente, senza obiezioni e con votazioni tutte favorevoli, all’unanimità. È stata invece rinviata una mozione presentata dal gruppo di Centrosinistra, proprio per l’assenza alla seduta degli autori del testo. I sette consiglieri di Cadelbosco Libera e di Centrosinistra per Cadelbosco hanno disertato la seduta per contestare un mancato adeguato confronto con la giunta, sollecitando ancora una volta un consiglio comunale aperto su vari argomenti che, a loro dire, non sarebbero ancora stati chiariti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La replica del sindaco: "Sceneggiata irrispettosa" Articoli correlati "Limido come una discarica? Non è così": la replica del sindaco alle proteste sui rifiutiUna situazione che, secondo i residenti, va avanti da mesi senza soluzioni concrete. Nuovo ospedale, sit-in del sindaco. Replica Maria Grazia Proietti (Pd)Il sindaco Stefano Bandecchi organizza un sit in davanti alla Regione, a Perugia, e la consigliera regionale del Pd, Maria Grazia Proietti, ternana,... Tutto quello che riguarda La replica del sindaco Sceneggiata... Discussioni sull' argomento La replica del sindaco: Sceneggiata irrispettosa; Battibecco in consiglio comunale. Vesco e Magliani contro la sindaca: Ci rivolgeremo anche al prefetto. La replica del sindaco: Sceneggiata irrispettosaI sette consiglieri di Cadelbosco Libera e di Centrosinistra per Cadelbosco hanno disertato la seduta per contestare un mancato adeguato confronto con la giunta, sollecitando ancora una volta un ... ilrestodelcarlino.it La replica del sindaco Bellesi: Cifre previste nel consuntivo 2024Sulla Società della salute il Pd villafranchese farnetica e specula su vicende personali. Arriva subito la risposta di Filippo Bellesi alle critiche mosse in merito alle quote da pagare alla Sds, a ... lanazione.it Mario Trevi. Mario Trevi · 'O prufessore. Cara Cinzia mi viene in mente quando abbiamo fatto la sceneggiata 'O prufessore, nel 1977. Interpretavi mia figlia. Eri così bella, così artista. Ti vorrò sempre bene. Mario Trevi. #CinziaOscar #MarioTrevi - facebook.com facebook Perché nel Paese del melodramma la politica finisce sempre in sceneggiata x.com