La profezia di Antonio Conte sulle squadre italiane in Champions è sempre valida anche dopo 13 anni

Antonio Conte, allora allenatore della Juventus, aveva dichiarato durante una conferenza stampa post partita che ci sarebbe voluto molto tempo prima che una squadra italiana vincesse di nuovo la Champions League. Questa affermazione risale a 13 anni fa, e la sua validità si mantiene nel tempo, confermando una previsione fatta in quel periodo.

Antonio Conte quando era allenatore della Juventus in una conferenza stampa post partita, disse che sarebbe passato tanto tempo per rivedere una squadra italiana vincitrice della Champions League. A distanza di anni quelle parole risuonano come una sentenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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