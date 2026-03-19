la produzione musicale ai tempi del regime

Durante il periodo del regime, la produzione musicale in Italia subì profonde trasformazioni, con l’obiettivo di rafforzare la cultura ufficiale. Le strutture e le infrastrutture musicali furono ampliati e riorganizzati per rispondere alle esigenze del regime, influenzando in modo significativo la scena musicale dell’epoca. La gestione di queste risorse fu centrale per promuovere determinate forme di musica e propagandare i messaggi ufficiali.

Per comprendere la vita musicale dell’Italia fascista è necessario conoscere le strutture e infrastrutture musicali del paese all’epoca della presa del potere di Mussolini, e come furono accresciute e trasformate sotto il regime. Ciò a sua volta richiede una certa familiarità con le persone che determinavano le politiche della burocrazia musicale interpretando, in base alle proprie idee, al proprio temperamento e istinto di sopravvivenza politica, generiche direttive del governo. In cima a tutto, proclamando onniscienza divina nel campo della musica, come in altri ambiti, stava il duce. A quanto risulta dalle testimonianze, pubbliche e private, contemporanee e postume, sembra che l’amore per la musica in Mussolini fosse genuino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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